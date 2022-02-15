На Сумщине на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины 20 февраля в 16:40 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в с. Вязовое, Конотопского района.

На тушение выехала местная пожарная команда из данной деревни. Также, преодолев расстояния в 23 и 17 км соответственно, на место вызова прибыли отделения 15-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра и 38-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Дубовязовка.

Как было установлено, огонь охватил одну из комнат, образовалось сильное задымление. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянным и загроможденным домашними вещами. На сгоревшем кресле было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 г.р. В 16.47 возгорание удалось локализовать, однако для обнаружения скрытых очагов горения пришлось разбирать загромождения в доме. В 18:20 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 8 человек личного состава и 2 единицы техники, от местной пожарной команды 1 работник и 1 единица техники.

По свидетельству родственников, в доме неоднократно возникали возгорания, и мужчина даже получал ожоги. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара – неосторожность при курении. В Сумской области с начала года в пожарах уже погибли 14 человек. Для того чтобы остановить страшную статистику, будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности!

Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области