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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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С Сумщины выдворяют иностранца без документов

Правоохранители Сумщины инициировали принудительное выдворение с территории Украины иностранца, который нарушил правила пребывания в стране.

Мужчина будет принудительно возвращен в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года.

Выдворении иностранца инициировали сотрудники Управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с сотрудниками Управления Государственной миграционной службы Украины в Сумской области.

Как установили правоохранители, 40-летний иностранный гражданин, с апреля 2019 года находится на территории Украины незаконно и без документов.

Сейчас он помещен в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующего выдворения за пределы территории Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мигранты
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