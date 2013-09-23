С Сумщины выдворяют иностранца без документов

Мужчина будет принудительно возвращен в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года.
Выдворении иностранца инициировали сотрудники Управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с сотрудниками Управления Государственной миграционной службы Украины в Сумской области.
Как установили правоохранители, 40-летний иностранный гражданин, с апреля 2019 года находится на территории Украины незаконно и без документов.
Сейчас он помещен в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующего выдворения за пределы территории Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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