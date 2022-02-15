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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщине пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом

20 февраля в 22:44, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Станционный поселок в г. Середина – Буда.

О пожаре сообщил владелец, увидевший дым из – под кровли сооружения. На место происшествия был направлен очередной караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 6 кв. м и стены на площади до 8 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные постройки и еще один сарай и жилой дом расположены рядом.

В 22:58 возгорание локализовали, а в 23:08 – израсходовав на тушение почти 2,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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