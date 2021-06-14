В Сумах легковушка въехала в летнюю площадку: подробности (видео)

Предварительно, 55-летний водитель транспортного средства ВАЗ-21074, перед началом движения не убедился, что это будет безопасно и, как следствие, допустил наезд на людей, которые отдыхали на летней площадке.
В результате ДТП 38-летний мужчина и 40 и 49-летние женщины получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Водителя легковушки инспекторы доставили в медицинское учреждение, где он прошел освидетельствование на определение состояния опьянения. Результат отрицательный. Также мужчина сдал анализ биосред.
Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов ДТП следственно-оперативной группой Сумского районного управления полиции.
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