В Сумах легковушка въехала в летнюю площадку: подробности (видео) Происшествие произошло 17 июня, около 14 часов, на улице Набережной реки Стрелки.

Предварительно, 55-летний водитель транспортного средства ВАЗ-21074, перед началом движения не убедился, что это будет безопасно и, как следствие, допустил наезд на людей, которые отдыхали на летней площадке.

В результате ДТП 38-летний мужчина и 40 и 49-летние женщины получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Водителя легковушки инспекторы доставили в медицинское учреждение, где он прошел освидетельствование на определение состояния опьянения. Результат отрицательный. Также мужчина сдал анализ биосред.

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов ДТП следственно-оперативной группой Сумского районного управления полиции.