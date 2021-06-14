Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:09882

В Сумах легковушка въехала в летнюю площадку: подробности (видео)

Происшествие произошло 17 июня, около 14 часов, на улице Набережной реки Стрелки.

Предварительно, 55-летний водитель транспортного средства ВАЗ-21074, перед началом движения не убедился, что это будет безопасно и, как следствие, допустил наезд на людей, которые отдыхали на летней площадке.

В результате ДТП 38-летний мужчина и 40 и 49-летние женщины получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Водителя легковушки инспекторы доставили в медицинское учреждение, где он прошел освидетельствование на определение состояния опьянения. Результат отрицательный. Также мужчина сдал анализ биосред.

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов ДТП следственно-оперативной группой Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Ромнах на перекрестке произошло ДТП: пострадали двое
Сегодня 09:53

В Ромнах на перекрестке произошло ДТП: пострадали двое

Фотографии с места происшествия выложены в группе Romny_online_original....

На Сумщині в аварію потрапили три автівки
Вчера 21:02

На Сумщині в аварію потрапили три автівки

Три транспортні засоби потрапили у ДТП на дорозі національного значення....

В Сумах легковушка въехала в летнюю площадку: пострадали четверо (обновляется)
Вчера 15:56

В Сумах легковушка въехала в летнюю площадку: пострадали четверо (обновляется)

Авария произошла сегодня, 17 июня, около 14.00 на ул Набережная р. Стрелка напротив рынка....

В Сумах маршрутка подрезала легковушку и поехала дальше
Вчера 08:23

В Сумах маршрутка подрезала легковушку и поехала дальше

Патрульные разыскали водителя маршрутного транспортного средства, который совершил ДТП, и составили на него два протокола....

В Тростянце УАЗик сбил на тротуаре пенсионерку
16.06.2021 18:00

В Тростянце УАЗик сбил на тротуаре пенсионерку

Сообщение о ДТП с травмированными на автодороге Н 12 "Сумы - Полтава" в городе Тростянец, патрульные получили 15 июня, около...

Новости

На Сумщине 38 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:43
В Украине существенно ослаблен карантин
16.06.2021 16:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
На Сумщині за позовом прокуратури у комунальну власність повернуто земельну ділянку вартістю 2 млн грн
Сегодня 13:19
На Сумщині чоловіка судитимуть за службову недбалість, що спричинила державі збитків на суму понад 1 млн грн
Сегодня 12:40
Татьяна Гончаренко: Необходимо развивать массовый детский спорт
Сегодня 12:21
Сумчанка выполнила норматив мастера спорта
Сегодня 12:01
У зв’язку зі святами сумський ЦНАП працюватиме за тимчасово зміненим графіком
Сегодня 11:22
В Сумах легковушка въехала в летнюю площадку: подробности (видео)
Сегодня 11:09
В Шостке пожарные ликвидировали возгорание гаража (видео)
Сегодня 10:51
Сумчан приглашают отметить Международный день йоги
Сегодня 10:39
С Сумщины выдворяют иностранца без документов
Сегодня 09:55
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
Сегодня 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
Сегодня 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Пока парк Счастья в Сумах не примут на баланс, ухаживать за ним некому...
16.06.2021 12:22
Людям, які рятують наші життя!®
16.06.2021 09:30
7 хвилин виступів та 19% прогулів: здобутки сумських депутатів під час весняної сесії
15.06.2021 09:47
Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители?
15.06.2021 09:00
Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
14.06.2021 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
14.06.2021 12:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.