В Шостке произошел масштабный пожар

По словам очевидцев, огонь достигал выше трех этажей. На ликвидацию возгорания прибыли несколько пожарных автоцистерн. К утру 23 февраля пожар ликвидирован.
В 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Сумской области сообщили, что возгорание возникло не на ТЭЦ, а на предприятии по сушке пиломатериалов, пишет Шостка.info.
20 февраля в 22:44, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Станционный поселок в...
20 февраля в 16:40 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в с. Вязовое, Конотопского...
За минувшую неделю на территории области зарегистрировано 6802 опасных происшествий....
В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий оперативники Шостки разоблачили и задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя, которого обоснованно подозревают в...
17 февраля в 10:07 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Чкалова в...