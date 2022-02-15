В Шостке произошел масштабный пожар 22 февраля, вечером горожане наблюдали большое пламя в районе ТЭЦ.

По словам очевидцев, огонь достигал выше трех этажей. На ликвидацию возгорания прибыли несколько пожарных автоцистерн. К утру 23 февраля пожар ликвидирован.

В 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Сумской области сообщили, что возгорание возникло не на ТЭЦ, а на предприятии по сушке пиломатериалов, пишет Шостка.info.