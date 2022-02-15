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Лариса Брежнева
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Подробности масштабного пожара около ТЭЦ в Шостке от спасателей (Видео)

22 февраля в 21:36 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре постройки по ул. Гагарина в г. Шостка. Обнаружили пожар жители данной улицы, когда огонь распространился на значительную площадь.

Уже через 6 мин на место вызова прибыл очередной караул 7-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, происходило горение постройки, где находилась сушильная камера древесины и навеса, где хранились пиломатериалы. Усложняли ситуацию большую пожарную нагрузку в размере около 20 куб. м пиломатериалов и воздействие высокой температуры.

На тушение спасатели привлекли дополнительные силы и средства 7-й и 8-й государственных пожарно-спасательных частей. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение пришлось прокладывать магистральную рукавную линию от ближайшего пожарного гидранта, находившегося на расстоянии 200 м от очага горения.

В 22:50 спасателям удалось локализовать возгорание, остановив тем самым распространение пламени на 20 куб. м лесоматериалов, которые находились рядом с очагом горения и предотвратив уничтожение огнем расположенных рядом двух зданий общей площадью 138 и 600 кв. м. Для полного укрощения возгорания пожарным пришлось проводить разбор конструкций для обнаружения и проливки водой скрытых очагов горения. В 02:53, использовав около 32 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причину и обстоятельства пожара выясняют правоохранители, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пилорама Пожар Шостка
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