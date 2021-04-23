Сумские полицейские разыскивают мошенников, которые обманули двух пенсионерок

В первом случае на стационарный телефон 83-летней женщины позвонил якобы полицейский и сообщил, что ее внук нанес тяжелые телесные повреждения человеку и теперь на лечение пострадавшего нужны деньги. После чего у дома бабушки появился неизвестный, которому она и передала 10000 гривен.
Во втором случае «схема» мошенников была очень похожа. На стационарный телефон 88-летней женщины также позвонил псевдополицейский, который сообщил, что ее внук сбил на своем автомобиле женщину, которой теперь необходимая медицинская помощь и средства на лечение. После чего заявитель передала деньги в сумме 20000 гривен неизвестному мужчине возле собственного дома.
В полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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