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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:10718

В Сумском СИЗО и колонии поймали телефонных мошенников

Мошенническую «схему» фигуранты реализовали, находясь под стражей. Информацию о номере банковской карты и финансовом номере телефона злоумышленники получали на площадках объявлений. Далее по схеме «пришел платеж от юридического лица» присваивали деньги граждан.

Уголовное правонарушение разоблачено киберполицией Сумщины совместно с Сумским районным управлением полиции области и в сотрудничестве с государственным учреждением «Сумский следственный изолятор».

Киберполиция установила, что организовали мошенническую схему двое мужчин, один сейчас находится в следственном изоляторе, другой – отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичное преступление.

Один из фигурантов на торговых площадках находил объявления о продаже товаров и узнавал данные потерпевших. А именно: номер банковской карты, финансовый номер телефона и ФИО потерпевшего. Далее передавал эту информацию сообщнику.

Через некоторое время другой злоумышленник звонил по телефону продавцам, выдавая себя за работников банка. Гражданам сообщал, что на их карту якобы поступил перевод от юридического лица, однако по регламенту банка такие действия запрещены. В последствии потерпевшие выполняли рекомендации злоумышленников, однако в результате – деньги с банковских счетов граждан исчезали.

В настоящее время полиция устанавливает круг потерпевших и окончательную сумму нанесенного ущерба.

Правоохранители провели обыски по месту отбывания наказания злоумышленников. По результатам изъяли мобильные телефоны и черновые записи с реквизитами платежных карт потерпевших.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет. Пока решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Процессуальное руководство осуществляет Сумская окружная прокуратура.

Киберполиция призывает граждан не сообщать никому данные банковских карт, особенно CVV-код, срок действия карты и коды SMS, ведь даже работники банка никогда не спрашивают такую информацию, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Право Мошенничество
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