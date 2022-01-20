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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:28625

Фейковые банкиры обобрали роменчанина на 116 тысяч (видео)

В Ромнах 57-летний местный житель поверил телефонным аферистам, представившимся работниками банка и доверительно выполнил все их указания. Как следствие, собственноручно перечислил все свои сбережения мошенникам.

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратился 57-летний житель города Ромны. Заявитель объяснил, что ему позвонили по телефону неизвестные и представились работниками банка. Они сообщили о том, что с его карты кто-то пытается снять средства, и сразу же предложили свою помощь. Потерпевший доверительно согласился на помощь незнакомцев и выполнил все указания.

Как следствие, потерпевший собственноручно перечислил около 116 000 гривен мошенникам. Но о том, что стал жертвой преступных действий, понял поздно.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и начали все необходимые меры по установлению места нахождения мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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