Фейковые банкиры обобрали роменчанина на 116 тысяч (видео)

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратился 57-летний житель города Ромны. Заявитель объяснил, что ему позвонили по телефону неизвестные и представились работниками банка. Они сообщили о том, что с его карты кто-то пытается снять средства, и сразу же предложили свою помощь. Потерпевший доверительно согласился на помощь незнакомцев и выполнил все указания.
Как следствие, потерпевший собственноручно перечислил около 116 000 гривен мошенникам. Но о том, что стал жертвой преступных действий, понял поздно.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и начали все необходимые меры по установлению места нахождения мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Мошенническую «схему» фигуранты реализовали, находясь под стражей. Информацию о номере банковской карты и финансовом номере телефона злоумышленники получали на площадках...
Разоблачен и взят под стражу роменчанин, который обманывал знакомых, оформляя на их имя кредиты и ссуды....
Мужчина поверил неизвестному телефонному собеседнику, заказавшему домой доставку продуктов питания и пополнение мобильного счета на немалую сумму, и в результате...
Чтобы обогатиться злоумышленник, использовав известную мошенническую схему с «внуком», якобы кого-то избившим и попавшим в полицию, добился того, что заставил...
В полицию Глухова с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница....