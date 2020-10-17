На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов 100 долларами Правоохранители открыли уголовное производство в отношении гражданина, который пытался таким образом избежать административной ответственности.

Во время несения службы по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах Сумского района правоохранители остановили легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Полицейские заметили, что мужчина имеет признаки алкогольного опьянения.

Пытаясь избежать ответственности за это нарушение, 46-летний житель Сумского района предложил работникам полиции 100 долларов США взятки.

Правоохранители, в свою очередь, вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа, которая зафиксировала все обстоятельства совершенного правонарушения.

Действия нарушителя квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.