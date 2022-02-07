На Конотопщине полиция разоблачила мошенника

Как выяснилось, злоумышленник обнаружил на одном из Интернет-сайтов объявление продажи мобильного телефона в городе Конотоп.
Связавшись с продавцом, он договорился о покупке гаджета и намеренно назвал неверный адрес получателя. Владелец, ничего не подозревая, отправил телефон по этому адресу. Однако его никто так и не получил, поэтому посылка была отправлена обратно владельцу.
Но уже через некоторое время, придя за ней в почтовое отделение, продавец узнал, что отправку уже получил другой мужчина. Как оказалось, злоумышленник воспользовался поддельными документами.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции установили личность мошенника. Им оказался 22-летний житель соседней области.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет ограничение свободы. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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