На Конотопщине полиция разоблачила мошенника Мужчина под видом владельца товара забрал чужую отправку из почтового отделения. Но остаться не замеченным злоумышленнику не удалось, его разоблачила полиция, и теперь за совершенное он предстанет перед судом.

Как выяснилось, злоумышленник обнаружил на одном из Интернет-сайтов объявление продажи мобильного телефона в городе Конотоп.

Связавшись с продавцом, он договорился о покупке гаджета и намеренно назвал неверный адрес получателя. Владелец, ничего не подозревая, отправил телефон по этому адресу. Однако его никто так и не получил, поэтому посылка была отправлена обратно владельцу.

Но уже через некоторое время, придя за ней в почтовое отделение, продавец узнал, что отправку уже получил другой мужчина. Как оказалось, злоумышленник воспользовался поддельными документами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции установили личность мошенника. Им оказался 22-летний житель соседней области.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет ограничение свободы. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.