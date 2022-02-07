Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:0259

На Конотопщине полиция разоблачила мошенника

Мужчина под видом владельца товара забрал чужую отправку из почтового отделения. Но остаться не замеченным злоумышленнику не удалось, его разоблачила полиция, и теперь за совершенное он предстанет перед судом.

Как выяснилось, злоумышленник обнаружил на одном из Интернет-сайтов объявление продажи мобильного телефона в городе Конотоп.

Связавшись с продавцом, он договорился о покупке гаджета и намеренно назвал неверный адрес получателя. Владелец, ничего не подозревая, отправил телефон по этому адресу. Однако его никто так и не получил, поэтому посылка была отправлена обратно владельцу.

Но уже через некоторое время, придя за ней в почтовое отделение, продавец узнал, что отправку уже получил другой мужчина. Как оказалось, злоумышленник воспользовался поддельными документами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции установили личность мошенника. Им оказался 22-летний житель соседней области.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет ограничение свободы. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Фейковые банкиры обобрали роменчанина на 116 тысяч (видео)
15.02.2022 09:28

Фейковые банкиры обобрали роменчанина на 116 тысяч (видео)

В Ромнах 57-летний местный житель поверил телефонным аферистам, представившимся работниками банка и доверительно выполнил все их указания. Как следствие, собственноручно...

В Сумском СИЗО и колонии поймали телефонных мошенников
14.02.2022 14:10

В Сумском СИЗО и колонии поймали телефонных мошенников

Мошенническую «схему» фигуранты реализовали, находясь под стражей. Информацию о номере банковской карты и финансовом номере телефона злоумышленники получали на площадках...

В Ромнах поймали мошенника
11.02.2022 15:02

В Ромнах поймали мошенника

Разоблачен и взят под стражу роменчанин, который обманывал знакомых, оформляя на их имя кредиты и ссуды....

В Шостке мошенник обманул таксиста на несколько тысяч гривен
08.02.2022 08:34

В Шостке мошенник обманул таксиста на несколько тысяч гривен

Мужчина поверил неизвестному телефонному собеседнику, заказавшему домой доставку продуктов питания и пополнение мобильного счета на немалую сумму, и в результате...

В Сумах мошенник выдурил у пенсионерки 40 тысяч гривен
07.02.2022 13:12

В Сумах мошенник выдурил у пенсионерки 40 тысяч гривен

Чтобы обогатиться злоумышленник, использовав известную мошенническую схему с «внуком», якобы кого-то избившим и попавшим в полицию, добился того, что заставил...

view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.