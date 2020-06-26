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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:33456

Сумчане активно обсуждают новый шедевр от дизайнеров бигбордов с мэром

Накануне Дня памяти и примирения и Дня Победы на улицах города появились новые борды с изображением мэра Сум Александра Лысенко.

На них, кроме его собственной физиономии на треть плоскости красуется такой текст: «8 І 9 Травня – БІЛЬ І ГОРДІСТЬ».

«Что тут скажешь...

Оскар тому, кто придумал и реализовал идею)

Однозначно в коллекцию))», - написал в Фейсбуке директор одного из рекламных агентств города Владимир Рудыка.

«Я смотрю с точки зрения концепции и восприятия дизайна, а также какой-то навязчивой идеи о важности лица на борде, которая в данном случае сыграла злую шутку, причем не в первый раз. Люди выводы не делают...», - добавил он.

«Крайней степени цинизма и редкого ублюдочничества это яркий пример!», - прокомментировал экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«Ржу! І не говори! Завтра переклеять», - уверен Сергей Якименко.

«Не переклеять, не дійде», - ответил экс-нардеп от Сум Олег Медуница.

«Біль зліва бачу. Гордість де?», - спрашивает Александр Бронзов.

«Рівень радників-порадників та цілих управлінь стратегічного розвитку з департаментом реклами та інформації - 0. запорєбріkраша-стайл в головах О. Лисенка та тучі заступників, а чьо Тамара Дмитрівна Іщенко ж могла порадити?», - написал Алексей Целик.

«Цікаві дизайнери працюють на мера... То «кожна О.Лисенко особлива», то «О.Лисенко - біль і гордість». Невже складно перевірити сюжет на читабельність?», - спрашивает Максим Корниенко.

«Д Н О !!!! Просто жесть, поколение Швондеров», - считает Дмитрий Скиба.

«с 39 по 45?...даже пожить не успел..», - прокомментировал Сергей Клименко.

«На голову не налазить....», - написала Лариса Долгодуш.

"Ну допустим с болью они угадали, я ее чувствую, когда вижу это лицо.
Что по поводу гордости? Желание угодить всем слоям «избирателей»?
Вроде как последние годы был другой месседж.
Кстати, фоточка умильная, будто бы с пасхального поздравления, где он на яички смотрит", - написала Ольга Панфилова.

Фото
Политика Александр Лысенко Бигборды
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