В Шостке мошенник обманул таксиста на несколько тысяч гривен

С заявлением в полицию обратился житель Шостки, работающий водителем в службе такси. Он рассказал – вечером получил заказ от диспетчера, объяснившей, что нужно связаться с клиентом. Последний заказал доставку продовольствия.
Получив от заказчика список продуктов и купив их в магазине, таксист позвонил по телефону клиенту, однако тот попросил его еще и пополнить указанный им номер мобильного телефона. Мужчина выполнил просьбу, перечислив свои 1560 гривен несколькими платежами.
Впрочем, заказчик остался недовольным, мол, средства нужно было перечислить одним платежом, и попросил повторить операцию. На этот раз мужчина пополнил номер указанного мобильного телефона на сумму 1779 гривен.
Когда таксист приехал по указанному клиентом адресу, выяснилось, что такого номера дома на этой улице не существует.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается лицо афериста.
Полицейские обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной от неизвестных телефонных собеседников, кем бы они ни назывались.
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