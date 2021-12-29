В Ромнах поймали мошенника

При процессуальном руководстве Роменской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 25-летнему роменчанину, который обманывал знакомых, оформляя на их имя кредиты и займы. По ходатайству следователя и прокурора решением суда 10 февраля 2022 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, молодой человек входил в доверие к знакомым, получал доступ к их личным кабинетам, зарегистрированным в банковских учреждениях. С помощью смартфона он, зная логины, пароли приложения и персональные данные знакомых, получал на их имена финансовые ссуды и оформлял кредиты.
В течение марта – апреля 2021 года молодой человек таким образом обманул двух знакомых девушек и провел более 30 финансовых операций, используя их персональные данные. На имя одной он получил около 70 тыс. грн финансового займа. На другую оформил кредитов на сумму свыше 30 тыс. грн. Более того, правоохранители изъяли у подозреваемого поддельный паспорт, в котором вклеено его фото, однако указано имя другого лица.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 222 (предоставление заведомо ложной информации в целях получения кредита, совершенное лицом повторно), ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычисляемой техники) УК Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Досудебное расследование осуществляется следователями Роменского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
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