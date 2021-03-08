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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине с 15 марта начали работу 6 окружных прокуратур

Приказом Генерального прокурора от 17.02.2021 № 40 днем начала работы окружных прокуратур определено 15.03.2021.

Поэтому, в соответствии с требованиями действующего законодательства на территории Сумской области создано 6 окружных прокуратур, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Окружная прокуратура города Сумы (г. Сумі, ул. Герасима Кондратьева, 79) охватывает Сумской район в пределах Сумской городской территориальной громады. Возглавил прокуратуру Кузьмин Андрей Владимирович.

Конотопская окружная прокуратура (г. Конотоп, ул. Успенской-Троицкая, 136) охватывает Конотопский район. Возглавил прокуратуру Ковтун Александр Николаевич.

Ахтырская окружная прокуратура (г. Ахтырка, ул. Сумская, 12) охватывает Ахтырский район. Возглавил прокуратуру Языков Александр Владимирович.

Роменская окружная прокуратура (г. Ромны, ул. Соборная, 43) охватывает Роменский район. Возглавил прокуратуру Глущенко Игорь Леонидович.

Шосткинская окружная прокуратура (г. Шостка, ул. Свободы, 65) охватывает Шосткинский район. Возглавил прокуратуру Байдак Андрей Юрьевич.

Сумская окружная прокуратура (г. Сумы, ул. Первомайская, 12) охватывает Сумской район в пределах Белопольской, Ворожбянской и Лебединской городских территориальных громад, Краснопольской, Николаевской, Степановской и Хотинский поселковых территориальных громад, Верхнесыроватской, Николаевской, Миропольской, Нижнесыроватской, Бездрицкой, Ричкивской, Садовской и Юнаковской сельских территориальных громад. Исполняет обязанности руководителя прокуратуры Таранушич Сергей Васильевич.

Право Окружные прокуратуры Реформа прокуратуры
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