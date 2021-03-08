В Сумах маршрутка попала в ДТП На улице Харьковской столкнулись легковушка и маршрутное авто.

Сегодня, 15 марта, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение об аварии с участием двух транспортных средств.

Выяснилось, что 35-летний водитель маршрутного авто «Рута» во время перестроения не предоставил дорогу автомобилю Daewoo Lanos, который двигался в попутном направлении по полосе, на которую он намеревался перестроиться. После чего произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП никто не пострадал.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя маршрутного транспортного средства админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.