У Бурині зловмисники сітками ловили рибу в річці Сейм У рамках проведення операції «Нерест», що діє на території області, правоохоронці викрили двох чоловіків, які нехтуючи забороною, здійснювали вилов риби.

Вчора, під час патрулювання, співробітники відділу поліцейської діяльності № 1 (Буринь) спільно з представниками екологічної інспекції виявили двох чоловіків, які у річці Сейм сітками виловлювали рибу.

На момент їх виявлення правопорушники вже встигли виловити 2 щуки, 12 карасів та декілька підлящів. Невідомо скільки ще збитку вони могли б завдати, якби не втрутились правоохоронці. Рибу та сітки вилучили.

За даним фактом у поліції проводиться перевірка, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.