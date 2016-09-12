У Бурині зловмисники сітками ловили рибу в річці Сейм

Вчора, під час патрулювання, співробітники відділу поліцейської діяльності № 1 (Буринь) спільно з представниками екологічної інспекції виявили двох чоловіків, які у річці Сейм сітками виловлювали рибу.
На момент їх виявлення правопорушники вже встигли виловити 2 щуки, 12 карасів та декілька підлящів. Невідомо скільки ще збитку вони могли б завдати, якби не втрутились правоохоронці. Рибу та сітки вилучили.
За даним фактом у поліції проводиться перевірка, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
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