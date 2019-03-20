У Путивлі чоловік наловив риби на кримінальну статтю

Під час одного з таких рейдів працівники відділення поліції № 2 (м. Путивль) виявили 37-річного чоловіка, який займався незаконною діяльністю на одному із водоймищ поблизу села Іванівка, а саме ловив рибу за допомогою сітей.
Правоохоронці встигли вчасно та завадили планам зловмисника. З місця події поліцейські вилучили риболовецькі сітки та виловлену рибу.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». За скоєне чоловікові загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.
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