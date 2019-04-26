На Путивльщині чоловік ловив рибу сітками

У ході загальнодержавних профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест», правоохоронці перевіряють дотримання населенням встановлених законодавством заборон. Та попри чималі штрафи...
У рамках проведення операції «Нерест», що діє на території області, правоохоронці викрили двох чоловіків, які нехтуючи забороною, здійснювали вилов риби....
Відсьогодні на Сумщині розпочинається нерестова заборона на лов водних біоресурсів....
Во время проведения инспекцией мер по усилению государственного надзора (контроля) за состоянием охраны, использования и воспроизведения водных живых биоресурсов во...
В рамках операции «Нерест» полицейские вместе с представителями Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области провели рейд по водным...