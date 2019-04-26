На Путивльщині чоловік ловив рибу сітками Під час чергування, правоохоронці зупинили автомобіль «Ford Transit» під керуванням 31-річного місцевого жителя. У ході перевірки документів та огляду транспортного засобу працівники поліції виявили риболовецькі сіті, рибу та надувний човен.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група для подальшого документування правопорушення. Все виявлене було вилучено, а сам транспортний засіб тимчасово затримано.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 51 000 гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

Поліція нагадує, що наразі ще тривають загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Нерест» та звертається до громадян із проханням дотримуватись встановлених законодавством заборон.