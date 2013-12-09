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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:29115

Рятуальники Польщі передали колегам Тростянецької громади спецодяг

Польські міста-побратими Тростянця продовжують допомагати у відновленні громади.

Цього разу було отримано комплекти спецодягу для всіх пожежних частин Тростянецької громади.

Окрім того, рятувальники отримали взуття та захисне спорядження.

Доволі символічним є те, що це сталося саме 4 травня, В день професійного свята рятувальників в Польщі, повідомляє ТРК "Тростянець" - Телеканал "TVT".

 


Общество Допомога Рятувальники
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