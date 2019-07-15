На водоймах Сумщини зняли заборону на вилов риби

Нерестова заборона закінчилась. Але не забувайте, що рибу дозволено ловити з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом. Крім цього, добова норма вилову риби на одну людину не повинна перевищувати 3 кг. Вивезення з водойми риби та безхребетних − як у свіжому, так і в обробленому вигляді, незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.