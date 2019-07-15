На водоймах Сумщини зняли заборону на вилов риби

Нерестова заборона закінчилась. Але не забувайте, що рибу дозволено ловити з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом. Крім цього, добова норма вилову риби на одну людину не повинна перевищувати 3 кг. Вивезення з водойми риби та безхребетних − як у свіжому, так і в обробленому вигляді, незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.
Рибалки-любителі повинні чітко дотримуватися Правил любительського і спортивного рибальства, зокрема, не застосовувати при вилові вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї, промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів.
Нагадуємо, порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. , а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Так, за 1 екз. незаконно впійманого сома порушнику доведеться сплатити 5 117 грн, сазана (коропа) – 3 706 грн, судака – 3 587 грн, щуки – 3 468 грн, рака – 3332 грн, окуня – 3 162 грн, ляща – 1 649 грн, лина – 1 598 грн, карася сріблястого – 1 581 грн, плітки, краснопірки та плоскирки – по 1 564 грн.
Рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.