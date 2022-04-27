Як український бізнес працює під час війни? Можливість замовляти товари онлайн та налагоджена робота системи поштових відділень допомогли українському бізнесу працювати в реаліях війни.

Найбільший український онлайн-рітейлер Rozetka опублікував список товарів, які найчастіше купували українці у квітні. Його очолили бронежилети, військова форма, тактичні рукавички та окуляри. Серед інших популярних товарів - дитяче харчування та підгузки; корм для котів та собак; харчові продукти; сигарети, спортивний одяг тощо.

Власне, можливість замовляти товари онлайн та налагоджена робота система поштових відділень допомогли українському бізнесу не припиняти поставки, а споживачам отримувати товари.

Про те, як українські компанії змінювали підходи у роботі, пишуть «Українські новини»

Багато брендів відновили онлайн-замовлення та регулярно перераховують частину коштів на ЗСУ та волонтерство, або ж і самі відшивають балаклави, термобілизну, плитоноски та ін. Список таких брендів нараховує десятки імен, серед них kachorovska, Hvoya, the Coat, katimo, harvest_ua, shypelyk, Jul, Mogozine та багато інших.

Сьогодні навіть сигарети можна замовити онлайн, адже у у воєнний час стали справжнім дефіцитом, особливо для деяких територій. Виробництво та склади більшості сигаретних виробників знаходяться на території України, і виробники зіштовхнулися як з неможливістю виробляти сигарети, так і з проблемами доставки. Для того, щоб забезпечити споживачів продуктом на різних територіях, було запущено сервіс онлайн замовлення та безкоштовної доставки сигарет по Україні Cig-Poshta, що працює на основі доставки Новою Поштою.

«Нова Пошта» під час війни перейшла на щоденне оперативне управління і стала першою компанією, яка відновила свою роботу з перевезень, щоб задовольняти базові потреби людей.

Ритейлер Сільпо вирішуючи питання складної та часом небезпечної логістики, перевів її частково на Укрзалізницю, що допомагало довезти продукти навіть в напівоточені міста, такі як, наприклад, Чернігів. Наразі Укрзалізниця продовжує допомагати Сільпо з розподілом гуманітарної допомоги.

Це лише кілька прикладів зміни бізнес-підходів, але такі рішення дозволяють компаніям утриматися на плаву та підтримувати українську економіку у складні часи.