Поліцейські Сумщини розшукують безвісти зниклу 17-річну Катерину Сергу Вчора, близько 13 години, дівчина пішла з дому та назад не повернулась. Поліцейські ведуть її пошуки і звертаються за допомогою до громадян.

Катерина зростом 160 см.

Була одягнена у коричневу дублянку, червоні кросівки. При собі мала сіру сумку.

На розшук безвісти зниклої зорієнтований особовий склад Сумського районного управління поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області.

Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дівчини, прохання повідомити до Сумського районного управління поліції за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефоном: 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102».