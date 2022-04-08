Поліцейські Сумщини розшукують безвісти зниклу 17-річну Катерину Сергу

Катерина зростом 160 см.
Була одягнена у коричневу дублянку, червоні кросівки. При собі мала сіру сумку.
На розшук безвісти зниклої зорієнтований особовий склад Сумського районного управління поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області.
Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дівчини, прохання повідомити до Сумського районного управління поліції за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефоном: 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102».