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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:55133

Поліцейські Сумщини розшукують безвісти зниклу 17-річну Катерину Сергу

Вчора, близько 13 години, дівчина пішла з дому та назад не повернулась. Поліцейські ведуть її пошуки і звертаються за допомогою до громадян.

Катерина зростом 160 см.   

Була одягнена у коричневу дублянку, червоні кросівки. При собі мала сіру сумку.  

На розшук безвісти зниклої зорієнтований особовий склад Сумського районного управління поліції. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. 

Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дівчини, прохання повідомити до Сумського районного управління поліції за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефоном: 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102». 

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