Дівчинці з Тростянця українські військові повернули телефон, який у неї відібрали рашисти Мобільний телефон у Іванки на блокпосту відібрали росіяни, що прийшли окуповувати її рідний Тростянець на Сумщині. Але завдяки холодноярцям мобільний телефон повернувся господарці.

Розвідувальний підрозділ 93 бригади Холодний Яр проводив операцію на східному напрямку від цього міста. У полон до наших хлопців потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії російських збройних сил. При затриманні у полоненого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татуся» та «мамуля». Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці.

Згадує мама Іванки Олена: «15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині «шестірочці», були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові рф та сказали віддати усі телефони. Я відповіла, що у нас вони усі розряджені. До цього ми повидаляли з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо.

Пройшло приблизно три дні, на мій номер зателефонували хлопці і спитали: це ви мамочка? Я відповіла - так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Питали, чи ми живі.

Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою».