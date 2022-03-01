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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:46125

Поліцейські Глухова знищили 42 літра самогону

На Глухівщині дільничні офіцери поліції припинили діяльність «точки» продажу саморобного алкоголю.

Сорок два літри самогону, близько 120 літрів закваски для його виготовлення та самогонний апарат знайшли і вилучили поліцейські в будинку жительки села Есмань, яка займалася незаконним продажем алкоголю. Вилучене знищили, а стосовно жінки поліцейські склали адміністративний протокол.

Про те, що жителька села Есмань займається виготовленням і продажем саморобної горілки дільничні офіцери поліції Глухова дізналися від небайдужих громадян.

Навідавшись за вказаною адресою правоохоронці знайшли в будинку 57-річної власниці 42 літра самогону, три бідони з закваскою для виготовлення саморобної горілки та самогонний апарат. Все це було вилучено та знищено.

На господиню поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виробництва» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Право Самогон
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