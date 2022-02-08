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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:20142

У Шостці викрили самогонщика

У Шостці дільничні офіцери поліції викрили чоловіка, який займався виготовленням та продажем саморобної горілки.

Десять літрів самогону та 120 літрів закваски для його виготовлення вилучили правоохоронці Шостки в оселі 58-річного місцевого жителя, який займався незаконною реалізацією саморобного алкоголю.
Під час превентивних заходів, спрямованих на виявлення осіб, які займаються незаконним продажем алкоголю, дільничним офіцерам поліції від населення стала відома інформація, що один з місцевих мешканців займається вдома самогоноварінням. Свою алкопродукцію він продавав всім бажаючим.

Правоохоронці навідались до вказаного громадянина, де в подальшому виявили та вилучили 10 літрів саморобної горілки, 120 літрів закваски для виготовлення алкоголю та самогонний апарат. Все це було знищено.

На власника поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виробництва» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Право Самогон
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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