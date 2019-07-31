У Шостці дільничні поліцейьскі викрили "точку" продажу самогону

Поліцейські задокументували черговий факт незаконного виготовлення та продажу алкоголю в умовах воєнного стану....
Глуховский горрайонный суд рассмотрел материалы административного дела в отношении мужчины, который согласно протоколу о правонарушении, на вещевом рынке продал полуторалитровую...
Три тонны браги и более полутонны самогона изъяли работники Глуховского отдела полиции у 51-летнего жителя райцентра....
В одном из сел Путивльского района полиция разоблачила женщину в выращивании наркосодержащих растений и изготовлении самогона....
Аппарат для самогоноварения, 90 литров сырья-закваски и 6 литров уже готового для употребления самогона изъяли полицейские в квартире 70-летнего сумчанина....