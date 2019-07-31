У Шостці дільничні поліцейьскі викрили "точку" продажу самогону Тридцять літрів самогону та 120 літрів закваски для його виготовлення знайшли і вилучили поліцейські в помешканні жительки Шостки, яка займалася незаконним продажем алкоголю.

Вилучене знищили, а власницю притягли до адміністративної відповідальності.

Під час превентивної роботи щодо виявлення осіб, які займаються незаконним продажем алкоголю, дільничним офіцерам поліції стала відома інформація, що одна з жительок Шостки вдома займається самогоноварінням, а алкопродукцію продає.

Правоохоронці навідалися до вказаної громадянки, де в подальшому виявили та вилучили 30 літрів саморобної горілки, 120 літрів закваски для виготовлення алкоголю та самогонний апарат. Все це було знищено.

На власницю помешкання поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 176 "Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виробництва" Кодексу України про адміністративні правопорушення.