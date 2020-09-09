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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:45144

На Роменщині виявили дві «самогонні точки»

У Роменському районі працівники поліції виявили дві «самогонні точки». Все виявлене правоохоронці вилучили та знищили, а відносно правопорушників склали адміністративні матеріали.

До працівників поліції почали надходити скарги від жителів одного із сіл, що на Недригайлівщині, щодо незаконного та протиправного промислу їх сусідів, а саме торгівлю самогоном. Поліцейські перевірили отриману інформацію, в результаті чого дійсно виявили дві «самогонні точки».

Правоохоронці виявили близько 120 літрів сировини для виготовлення спиртного, 50 літрів готової алкогольної продукції та 3 самогонні апарати. Все виявлене було вилучено та знищено. А відносно чоловіків були складені адміністративні матеріали за статтею 176 КУпАП.

Поліцейські ж нагадують громадянам, що виготовлення, зберігання чи торгівля самогоном чи іншими міцними спиртними напоями домашнього виробництва заборонено законом.

Право Самогон
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