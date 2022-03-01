«АТБ» відновлює роботу 3 магазинів у Сумах — місто повертається до мирного життя Найбільша українська торговельна мережа «АТБ» відновлює роботу своїх магазинів у Сумах після припинення там атак та обстрілів окупантів.

У місті для забезпечення сумчан продуктами харчування та товарами першої необхідності відновили роботу 3 магазини мережі «АТБ». Як відомо, корпорація не здійснює діяльності на тимчасово окупованих територіях, а також заради безпеки своїх співробітників і покупців тимчасово припиняє роботу магазинів «АТБ» в місцях активних бойових дій.

У складних умовах воєнного часу та підвищеного ризику «АТБ» поступово відновлює роботу зачинених раніше магазинів у регіонах. Для повернення до функціонування в Сумах «АТБ» вибудовує та налагоджує систему логістики для поставок в магазини тепер уже мирного міста.

З 14 квітня у Сумах зустрінуть покупців магазини «АТБ» за такими адресами:

вул. Ільїнська, 51/1;

вул. Харківська, 56/1;

вул. Левоневського, 22.

Перед цим «АТБ» повідомляла про повернення до активної діяльності на звільненій від окупантів Чернігівщині, де відновили роботу 8 магазинів мережі у різних населених пунктах.

З початку війни «АТБ» робить все можливе для заповнення магазинів асортиментом товарів, адже багато постачальників мережі також знаходяться у зонах бойових дій, в окупованих регіонах або відрізані від транспортного сполучення через руйнування дорожньої інфраструктури. Втім, корпорація «АТБ» оперативно знаходить нових постачальників, а також налагодила власний імпорт харчів і товарів першої необхідності з-за кордону для задоволення попиту та подолання дефіциту певних продуктів харчування українського виробництва. На полицях супермаркетів «АТБ» можна побачити товари з Польщі, країн Балтії, Чехії, Італії та Туреччини. Як відомо, такий оперативний імпорт на час війни дозволив український уряд — закордонні товари можна продавати в українських торговельних мережах в оригінальних упаковках з країн походження без дублювання інформації на них українською мовою.

З початку вторгнення російських військ до України внесок корпорації «АТБ» в обороноздатність країни та реалізацію гуманітарних проєктів перевищив 200 млн грн., із них 100 млн грн. — це податки, сплачені наперед до державного бюджету. Інші кошти спрямовано на гуманітарні проєкти для надання допомоги мирним мешканцям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям і прихисткам для біженців.

У магазинах «АТБ» провадять загальнонаціональну програму збирання гуманітарної допомоги й екіпірування для захисників України. Команда мережі часто самостійно доставляє все необхідне у місця, де у цьому є найбільша потреба.