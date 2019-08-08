У Шостці поліцейські виявили торговців самогоном та контрафактними цигарками

Під час патрулювання території ринку в Шостці, дільничні офіцери поліції побачили жінку, яка займалася продажем тютюнових виробів, що не мали марок акцизного податку.
У неї поліцейські вилучили 270 пачок цигарок, а також 1 500 гривень, які жінка отримала від реалізації цієї контрафактної продукції.
Інша жителька Шостки організувала в своїй квартирі виробництво самогону. Саморобну горілку вона продавала всім бажаючим.
У неї правоохоронці вилучили вісім літрів готового до вживання алкогольного напою, близько 100 літрів закваски для виробництва спиртного та самогонний апарат.
На правопорушниць поліцейські склали адміністративні матеріали, їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності.
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