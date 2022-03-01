Байки кремля минулої доби Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 13.04.2022 року.

Прес-секретар президента рф заявив, що «медведчук ніколи не мав закулісних відносин із росією». Водночас він наголосив, що «жодної військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї медведчука щодо нормалізації відносин».

Застерігаємо: це – маніпуляція

Не зважаючи на те, що українські війська ведуть оборонну війну, губернатор курської області заявив, що «українська сторона обстріляла прикордонний пункт рф, а російські прикордонники відкрили вогонь у відповідь».

Застерігаємо: це – маніпуляція!

міноборони рф стверджує, що незаконні збройні формування ОРДО «виявили під Маріуполем лабораторію з виготовлення «бойових» наркотиків для українських націоналістів», але пропагандисти зіпсували задум мо рф та додали до повідомлення фото харківської школи.

Застерігаємо: це – фейк!