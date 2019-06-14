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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:24162

Сумські поліцейські припинили діяльність самогонщика

Поліцейські задокументували черговий факт незаконного виготовлення та продажу алкоголю в умовах воєнного стану.

Поліцейські відділення поліції # 4 (м. Суми) отримали інформацію про те, що двоє жителів району виготовляють та продають алкоголь, що наразі заборонено. Під час перевірки інформація підтвердилася.

Поліцейські встановили, що зловмисник налагодив в домашніх умовах виготовлення сурогатного алкоголю.

У правопорушника дільничні офіцери вилучили обладнання для виготовлення, очищення та розливу самогону та майже 20 літрів розфасованої алкогольної продукції.

Продовжуючи відпрацювання, правоохоронці виявили у місцевої жительки близько 300 літрів пива.

Всю продукцію вилучено та знищено.

Право Самогон
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глава Сумской ОГА

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