У Сумах власник викраденого авто знайшов свій транспортний засіб

З початком війни пенсіонери МВС разом із поліцейськими щоденно і в цілодобовому режимі несуть службу з охорони правопорядку на вулицях міст. Крім того, ті хто вже пішов на заслужений відпочинок, ще й досі не втратили вправність та і сьогодні розкривають злочини.
Так, перебуваючи на чергуванні та патрулюючи вулиці обласного центру, до правоохоронців звернувся чоловік, який побачив біля одного з магазинів власний автомобіль, що перебуває у розшуку.
Перевіривши інформацію було встановлено, що транспортний засіб дійсно належить вказаному громадянину. Після проведення необхідних першочергових слідчих дій автомобіль був повернутий власнику.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації дій правопорушників.
Остання інформація, надана правоохоронцями....
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