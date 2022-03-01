У Сумах власник викраденого авто знайшов свій транспортний засіб На Сумщині пенсіонери органів внутрішніх справ України пліч-о-пліч несуть службу з діючими працівниками поліції.

З початком війни пенсіонери МВС разом із поліцейськими щоденно і в цілодобовому режимі несуть службу з охорони правопорядку на вулицях міст. Крім того, ті хто вже пішов на заслужений відпочинок, ще й досі не втратили вправність та і сьогодні розкривають злочини.

Так, перебуваючи на чергуванні та патрулюючи вулиці обласного центру, до правоохоронців звернувся чоловік, який побачив біля одного з магазинів власний автомобіль, що перебуває у розшуку.

Перевіривши інформацію було встановлено, що транспортний засіб дійсно належить вказаному громадянину. Після проведення необхідних першочергових слідчих дій автомобіль був повернутий власнику.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації дій правопорушників.