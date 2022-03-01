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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 14:35697

Розпочато досудове розслідування артобстрілу населених пунктів Краснопільщини

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 23 березня 2022 року з важкої артилерії обстріляли населені пункти Краснопільської об’єднаної територіальної громади. Унаслідок артобстрілу пошкоджено житлові будинки с. Славгород.
Постраждали цивільні особи - 37-річний Сергій отримав поранення, 67-річний Олексій загинув.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Право Артобстріл Кримінальне провадження
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