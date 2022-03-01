Розпочато досудове розслідування артобстрілу населених пунктів Краснопільщини

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 23 березня 2022 року з важкої артилерії обстріляли населені пункти Краснопільської об’єднаної територіальної громади. Унаслідок артобстрілу пошкоджено житлові будинки с. Славгород.
Постраждали цивільні особи - 37-річний Сергій отримав поранення, 67-річний Олексій загинув.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
Про це повідомляють в Сумській ОВА....
За повідомленням СпецКор медіа
Артобстрілом 13.03 зранку знищена АЗС, яка знаходиться на території Пологівського старостинського округу Чернеччинської сільської ради...