Розпочато досудове розслідування артобстрілу населених пунктів Краснопільщини За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 23 березня 2022 року з важкої артилерії обстріляли населені пункти Краснопільської об’єднаної територіальної громади. Унаслідок артобстрілу пошкоджено житлові будинки с. Славгород.

Постраждали цивільні особи - 37-річний Сергій отримав поранення, 67-річний Олексій загинув.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.