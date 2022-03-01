“Кривбас” зіграє з “Альянсом” віртуальний матч: дохід від квитків піде на допомогу Сумам ФК “Кривбас” з благодійною метою відкрив продаж квитків на поєдинок проти “Альянсу” Суми, який мав відбутися 26 березня, проте через повномасштабну війну з боку Росії не відбудеться.

Усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу мешканцям Сум. До того ж, “Кривбас” подвоїть суму, отриману від продажу віртуальних перепусток.

Купуйте квитки за посиланням.

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Нагадаємо, тиждень тому ФК “Кривбас” аналогічним чином продавав віртуальні квитки на матч ЖФК “Кривбас” – ЖФК “Маріуполь”, аби зібрати кошти на допомогу героїчному місту Маріуполь.