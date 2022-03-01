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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 13:06397

“Кривбас” зіграє з “Альянсом” віртуальний матч: дохід від квитків піде на допомогу Сумам

ФК “Кривбас” з благодійною метою відкрив продаж квитків на поєдинок проти “Альянсу” Суми, який мав відбутися 26 березня, проте через повномасштабну війну з боку Росії не відбудеться.

Усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу мешканцям Сум. До того ж, “Кривбас” подвоїть суму, отриману від продажу віртуальних перепусток.

Купуйте квитки за посиланням.

Поділіться цим дописом зі своїми знайомими в Україні та за кордоном. Закликаємо підтримати українців у цей скрутний час. Разом до Перемоги!

Нагадаємо, тиждень тому ФК “Кривбас” аналогічним чином продавав віртуальні квитки на матч ЖФК “Кривбас” – ЖФК “Маріуполь”, аби зібрати кошти на допомогу героїчному місту Маріуполь.

 
Спорт
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