Пильнуйтесь!
Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків. Одні шкодять безпосередньо цивільним, інші — ЗСУ.
Мародери. Як розпізнати:
-поширюють у соцмережах пропозиції «безкоштовно затягнути зруйновані вікна».
-розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан
-намагаються дізнатись точну адресу та час відсутності господарів вдома
Диверсанти. Як розпізнати:
-пропонують безкоштовно замінити зруйновані вікна,
-розпитують про те, куди влучив снаряд чи уламки
-намагаються дізнатись, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю
-цікавляться, де знаходяться блокпости поруч (під прикриттям «щоб можна було проїхати до вас»)
Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вашому життю або допомагає ворогу коригувати вогонь.
Довіряйте лише перевіреній інформації.