Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків. Одні шкодять безпосередньо цивільним, інші — ЗСУ.

Пильнуйтесь!

Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків. Одні шкодять безпосередньо цивільним, інші — ЗСУ.

Мародери. Як розпізнати:

-поширюють у соцмережах пропозиції «безкоштовно затягнути зруйновані вікна».

-розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан

-намагаються дізнатись точну адресу та час відсутності господарів вдома

Диверсанти. Як розпізнати:

-пропонують безкоштовно замінити зруйновані вікна,

-розпитують про те, куди влучив снаряд чи уламки

-намагаються дізнатись, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю

-цікавляться, де знаходяться блокпости поруч (під прикриттям «щоб можна було проїхати до вас»)

Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вашому життю або допомагає ворогу коригувати вогонь.

Довіряйте лише перевіреній інформації.