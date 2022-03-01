Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
25.03.2022 16:57811

Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків

Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків. Одні шкодять безпосередньо цивільним, інші — ЗСУ.

Пильнуйтесь! 
Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків. Одні шкодять безпосередньо цивільним, інші — ЗСУ. 
Мародери. Як розпізнати:
-поширюють у соцмережах пропозиції  «безкоштовно затягнути зруйновані вікна». 
-розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан
-намагаються дізнатись точну адресу та час відсутності господарів вдома
 
Диверсанти. Як розпізнати:
-пропонують безкоштовно замінити зруйновані вікна, 
-розпитують про те, куди влучив снаряд чи уламки
-намагаються дізнатись, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю
-цікавляться, де знаходяться блокпости поруч (під прикриттям «щоб можна було проїхати до вас»)
Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вашому життю або допомагає ворогу коригувати вогонь. 
Довіряйте лише перевіреній інформації.
Право Диверсанти Мародери
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