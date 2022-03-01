На Кролевеччині мародери обікрали авто військових До чергової частини відділення поліції № 1 (м. Кролевець) звернулися небайдужі громадяни, які виявили покинутий автомобіль марки ЗАЗ-968М з різними речами.

Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що знайдені речі були викрадені з автомобілів Volswagen Golf, який належить військовослужбовцю ЗСУ та військового автомобіля КРАЗ.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановити та розшукали зловмисників. Ними виявилися 41 та 35-річні місцеві мешканці.

Все викрадене поліцейські вилучили та повернули власникам.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.