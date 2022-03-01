У Сумах поліцейські вилучили з продажу цигарок майже на 18 000 гривень Мешканці обласного центру займалися незаконним продажем сигарет без відповідного дозволу.

Поліцейські сектору дільничних офіцерів поліції Сумського районного управління поліції на одному із ринків міста виявили у жінок тютюнові вироби, які не мали ліцензії на продаж. У результаті вилучено близько 250 пачок сигарет на суму близько 18 000 тисяч гривень.

На порушників поліцейські склали 3 адміністративних протоколи за ч. 1 ст. 164 "Порушення порядку провадження господарської діяльності" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські постійно проводять відпрацювання нелегального ринку обігу підакцизної продукції на території міста. Зокрема у місцях незаконного виготовлення, зберігання та реалізації підакцизної продукції.