У Сумах поліцейські вилучили з продажу цигарок майже на 18 000 гривень

Поліцейські сектору дільничних офіцерів поліції Сумського районного управління поліції на одному із ринків міста виявили у жінок тютюнові вироби, які не мали ліцензії на продаж. У результаті вилучено близько 250 пачок сигарет на суму близько 18 000 тисяч гривень.
На порушників поліцейські склали 3 адміністративних протоколи за ч. 1 ст. 164 "Порушення порядку провадження господарської діяльності" Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Поліцейські постійно проводять відпрацювання нелегального ринку обігу підакцизної продукції на території міста. Зокрема у місцях незаконного виготовлення, зберігання та реалізації підакцизної продукції.