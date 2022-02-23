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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:09276

​​СБУ запускає 2 нових чат-бота: для ідентифікації зрадників і мародерів

З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.

 На чат-бот @Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про:

 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами

 інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників

 Другий чат-бот  @stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua

Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення ми отримали на нього тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам.

Тому продовжуємо спільним фронтом захищати Україну!

Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.

Разом переможемо!

Право Зрадник Мародери СБУ
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