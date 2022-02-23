​​СБУ запускає 2 нових чат-бота: для ідентифікації зрадників і мародерів

На чат-бот @Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про:
зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами
інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників
Другий чат-бот @stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua
Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення ми отримали на нього тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам.
Тому продовжуємо спільним фронтом захищати Україну!
Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.
Разом переможемо!
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