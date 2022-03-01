За фактом поранення 4 осіб та знищення цивільної інфраструктури на Сумщині розпочато кримінальне провадження За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, здійснили артилерійський обстріл населеного пункту Верхня Сироватка Сумського району. Унаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо місцевих жителів. Пошкоджено декілька приватних будинків, будівлю молочної товарної ферми та готелю. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.