Водоканал в Сумах продовжує усувати наслідки авіаудару

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи по вулиці Спартака, 10. Внаслідок авіаудару пошкоджена водомережа діаметром 100 мм і припинено водопостачання будинків по вулиці Спартака.
Підприємство організовує підвіз води для мешканців.
Із 12:00 стоятиме автоцистерна на перетині вулиць Оболонська та Спартака.
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