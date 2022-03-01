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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:411

Департамент соціального захисту населення своєчасно опрацьовує документи

Працівники департаменту соціального захисту населення в Сумах своєчасно підготовлюють документи для нарахування усіх видів державної соціальної допомоги.

Станом на 5 квітня працівниками департаменту вжито всіх заходів щодо своєчасної підготовки документів для нарахування усіх видів державної соціальної допомоги за квітень 2022 року, сформовані відомості для їх виплати, які передані до банківських установ та АТ "Укрпошта".

У повному обсязі забезпечено виплату усіх видів державної соціальної допомоги за квітень поточного року 13840 жителям громади на суму 27,5 млн грн.

Общество Соціальна допомога
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