Соціальні допомоги почали надходити на виплату

Також Державною казначейською службою України було перераховано на банківські установи кошти для виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг та житлових субсидій у грошовій готівковій формі за травень 2022 року в сумі 625 тисяч гривень для 1 950 одержувачів.