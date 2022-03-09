Соціальні допомоги почали надходити на виплату

Також Державною казначейською службою України було перераховано на банківські установи кошти для виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг та житлових субсидій у грошовій готівковій формі за травень 2022 року в сумі 625 тисяч гривень для 1 950 одержувачів.
В установах банків кошти можна отримати починаючи з 10 червня 2022 року.
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