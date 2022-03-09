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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:5843

Соціальні допомоги почали надходити на виплату

9 червня 2022 року Державною казначейською службою України було перераховано на банківські установи перший транш соціальних допомог в сумі 5,1 млн гривень для 2 316 одержувачів різних видів державної соціальної допомоги.

Також Державною казначейською службою України було перераховано на банківські установи кошти для виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг та житлових субсидій у грошовій готівковій формі за травень 2022 року в сумі 625 тисяч гривень для 1 950 одержувачів.

В установах банків кошти можна отримати починаючи з 10 червня 2022 року.

Экономика Соціальна допомога
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