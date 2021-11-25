В Тростянец пришла благотворительная помощь из Нидерландов В Украину прибыли благотворительная помощь от Нидерландов, которая пришла в адрес общественной организации «ДАР» и передана в Тростянецкую громаду.

Стоимость гуманитарного груза оценена в 189 тысяч гривен.

Груз состоит из разнообразной мебели (столов, стульев, тумб), одежды (рабочего и специального, вещей б/у), обуви, сумок, игрушек, детских колясок, манежей.

Есть также стиральный порошок, средства гигиены, шприцы, перевязочный материал, таблетки для посудомоечных машин, кровати для общежитий, гостиниц, аппараты для диализа, многофункциональные кровати медицинского назначения, матрасы медицинские и обычные, парты и столы для учебных заведений и многое другое.

"Все это будет передано коммунальным предприятиям и организациям общества – учебным заведениям, Тростянецкой городской больнице, Центру первичной медицинской помощи, Центру предоставления социальной помощи, социальному общежитию," – рассказала Елена Волкова, заместитель городского головы Тростянца по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета.