На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 562 человек

По состоянию на 22 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 180935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3188 летальных исходов, за минувшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 4, Роменский р-н – 2, Сумский р-н – 5)
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 152954 человек, из них за прошедшие сутки – 1558 (Конотопский р-н – 149, Ахтырский р-н – 217, Роменский р-н – 158, Сумский р-н – 888, Шосткинский р -н – 146).
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