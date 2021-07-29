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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:45110

Сумчан запрошують взяти участь у благодійній акції

КУ «Агенція промоції «Суми» запрошує мешканців громади взяти участь у благодійній акції «Подаруй тепло».

У рамках заходу збирають речі для людей КНП СОР «Клінічна спеціалізована лікарня. Сумський підрозділ». Наразі в закладі знаходиться вісімдесят людей віком від 18 до 90 років.

Серед необхідного:

  • Теплі речі (рукавички, шкарпетки, не нові речі гарному стані)
  • Продукти харчування (овочі, крупи, чай, солодощі)
  • Засоби особистої гігієни

Збір триває до 20 грудня 2021 року за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея) з 11:00 до 18:00 (вт-нд).

Контактний номер: 67-98-39.

Общество Благотворительность
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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