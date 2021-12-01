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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:21177

В Сумах провели благотворительный забег Святого Николая

Сегодня, 18 декабря, в Сумах 5-й раз прошел благотворительный забег Святого Николая.

Организаторы из Race Project предложили на выбор три дистанции – 1, 5 и 10 км. Бегали центральными улицами города. 10 715 грн собрано для лечения онкобольных детей из нашей области.

В итоге победители и призеры следующие:

10 км, мужчины:

1. Дмитрий Секера, Новгород-Северский – 34:48

2. Алексей Меденцов, Сумы – 38:49

3. Кирилл Лагутин, Сумы – 38:53

10 км, женщины:

1. Татьяна Анпилогова, Харьков – 49:10

2. Татьяна Гуцол, Сумы – 52:56

3. Ольга Лукьяненко, Сумы – 53:27

5 км, мужчины:

1. Сергей Тарабан, Сумы – 18:07

2. Егор Редька, Сумы – 18:23

3. Остап Дереколенко, Сумы – 18:46

5 км, женщины:

1. Елизавета Мирошниченко, Сумы – 21:21

2. Лариса Лебидь, Сумы – 23:38

3. Снежана Кайдаш, Сумы – 24:25

1 км, юноши:

1. Николай Завальный, Сумы – 3:54

2. Иван Бобко, Сумы – 4:24

3. Серафим Ковтун – 4:59

1 км, девушки:

1. Александра Литвин, Сумы - 4:14

2. Анна Пересадько, Сумы – 4:22

3. Анастасия Степанова, Сумы – 4:24

Спорт Благотворительность Забег
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