В Сумах провели благотворительный забег Святого Николая Сегодня, 18 декабря, в Сумах 5-й раз прошел благотворительный забег Святого Николая.

Организаторы из Race Project предложили на выбор три дистанции – 1, 5 и 10 км. Бегали центральными улицами города. 10 715 грн собрано для лечения онкобольных детей из нашей области. В итоге победители и призеры следующие: 10 км, мужчины: 1. Дмитрий Секера, Новгород-Северский – 34:48 2. Алексей Меденцов, Сумы – 38:49 3. Кирилл Лагутин, Сумы – 38:53 10 км, женщины: 1. Татьяна Анпилогова, Харьков – 49:10 2. Татьяна Гуцол, Сумы – 52:56 3. Ольга Лукьяненко, Сумы – 53:27 5 км, мужчины: 1. Сергей Тарабан, Сумы – 18:07 2. Егор Редька, Сумы – 18:23 3. Остап Дереколенко, Сумы – 18:46 5 км, женщины: 1. Елизавета Мирошниченко, Сумы – 21:21 2. Лариса Лебидь, Сумы – 23:38 3. Снежана Кайдаш, Сумы – 24:25 1 км, юноши: 1. Николай Завальный, Сумы – 3:54 2. Иван Бобко, Сумы – 4:24 3. Серафим Ковтун – 4:59 1 км, девушки: 1. Александра Литвин, Сумы - 4:14 2. Анна Пересадько, Сумы – 4:22 3. Анастасия Степанова, Сумы – 4:24