В Сумах провели благотворительный забег Святого Николая

Организаторы из Race Project предложили на выбор три дистанции – 1, 5 и 10 км. Бегали центральными улицами города. 10 715 грн собрано для лечения онкобольных детей из нашей области.
В итоге победители и призеры следующие:
10 км, мужчины:
1. Дмитрий Секера, Новгород-Северский – 34:48
2. Алексей Меденцов, Сумы – 38:49
3. Кирилл Лагутин, Сумы – 38:53
10 км, женщины:
1. Татьяна Анпилогова, Харьков – 49:10
2. Татьяна Гуцол, Сумы – 52:56
3. Ольга Лукьяненко, Сумы – 53:27
5 км, мужчины:
1. Сергей Тарабан, Сумы – 18:07
2. Егор Редька, Сумы – 18:23
3. Остап Дереколенко, Сумы – 18:46
5 км, женщины:
1. Елизавета Мирошниченко, Сумы – 21:21
2. Лариса Лебидь, Сумы – 23:38
3. Снежана Кайдаш, Сумы – 24:25
1 км, юноши:
1. Николай Завальный, Сумы – 3:54
2. Иван Бобко, Сумы – 4:24
3. Серафим Ковтун – 4:59
1 км, девушки:
1. Александра Литвин, Сумы - 4:14
2. Анна Пересадько, Сумы – 4:22
3. Анастасия Степанова, Сумы – 4:24
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