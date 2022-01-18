В Сумах начала работу транспортная конкурсная комиссия Как заявил на аппаратном совещании 21 февраля мэр Сум Александр Лысенко, конкурсная транспортная комиссия уже начала работать.

Уже было проведено первое выездное заседание, обследование баз частных перевозчиков.

Во время еженедельного аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что ситуация разная – есть предприятия, чья техника не в соответствующем состоянии. Они будут выходить на конкурс, но вполне может оказаться, что на некоторых маршрутах победитель не будет определен. «КП «Электроавтотранс» должно быть готово. Если не будут определены победители, коммунальный транспорт у нас должен заменить частный. Должен быть резерв. Возможно, коммунальный транспорт будет работать в старостинских округах».

Заседание конкурсного комитета запланировано на 3 марта.