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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчан запрошують долучитися до ювілейного 15-го Національного конкурсу «Благодійна Україна-2021»

Цьогоріч пройде 15-й ювілейний конкурс «Благодійна Україна-2021». Заявки на конкурс від доброчинців приймаються до 7 березня 2022 року.

Національний конкурс «Благодійна Україна» – щорічний Всеукраїнський конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик.

З метою підвищення суспільної ефективності конкурсу, протягом всіх років його існування Асоціація благодійників постійно розвиває і модернізує механізм та формат його проведення. Зокрема, цього року оргкомітет конкурсу прийняв рішення кардинально змінити систему публічного оприлюднення результатів конкурсу та церемонію нагородження його переможців, зробивши акцент, в першу чергу, на відзначенні регіональних лауреатів конкурсу. Так, Асоціація благодійників запроваджує серію публічних акцій, яка, у Сумській області матиме назву: «Регіональний форум «Благодійна Сумщина».

У рамках даного заходу планується проведення презентації регіональних благодійних проєктів, що стали переможцями або лауреатами конкурсу, проведення майстер-класів та авторських тренінгів, проведення круглого столу за участю представників регіонального доброчинного середовища, місцевого бізнесу, влади та медіа, щодо стану розвитку доброчинності на Сумщині.

Заявку можна завантажити на офіційному сайті конкурсу. Заповнюючи анкету необхідно обов’язково обрати одну, або декілька номінацій, а їх цьогоріч 25, під які підпадає описана у заявці діяльність благодійника, заповнену заявку у форматі Word слід надіслати на електронну адресу: konkurs.blago@gmail.com до 7 березня 2022 року.

Додаткову інформацію про конкурс можна отримати на офіційному сайті або в оргкомітеті конкурсу за телефоном: (067) 1640411.

За найефективніші доброчинні ініціативи переможців відзначають унікальною нагородою – бурштиновим «Ангелом добра».

Общество Благотворительность
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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