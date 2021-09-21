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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах розпочалася благодійна акція «Подаруй тепло»

Агенція промоції «Суми» збирає речі для людей КНП СОР “Клінічна спеціалізована лікарня. Сумський підрозділ”.

На даний момент в лікарні знаходиться вісімдесят людей віком від 18 до 90 років.

Серед необхідного:

- теплі речі (рукавички, шкарпетки, речі б/в в гарному стані)

- продукти харчування (овочі, крупи, чай, солодощі)

- засоби особистої гігієни

Збір триває до 20 грудня 2021 року за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея) з 11:00 до 18:00 (вт-нд).

Контактний номер: (0542) 679 839.

Общество Благотворительность
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