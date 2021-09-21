У Сумах розпочалася благодійна акція «Подаруй тепло»

На даний момент в лікарні знаходиться вісімдесят людей віком від 18 до 90 років.
Серед необхідного:
- теплі речі (рукавички, шкарпетки, речі б/в в гарному стані)
- продукти харчування (овочі, крупи, чай, солодощі)
- засоби особистої гігієни
Збір триває до 20 грудня 2021 року за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея) з 11:00 до 18:00 (вт-нд).
Контактний номер: (0542) 679 839.
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